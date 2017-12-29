В Заполярье прошли командирские полеты экипажей смешанного авиаполка

Командирские полеты экипажей отдельного смешанного авиаполка, в которых были задействованы истребители-перехватчики МиГ-31 и бомбардировщики Су-24, прошли в Заполярье.

Пилоты выполнили маневры по разведке наземных объектов и перехвату воздушных целей, отработали уход от атак истребительной авиации условного противника.

Также решались задачи по заходу на цели на малых высотах с учетом ландшафта местности.

Основной целью учений является выработка методики обучения летного состава и поддержка натренированности летного состава, сообщает телеканал «Звезда».

Напомним, ранее «Известиям» сообщили в Минобороны России, что военное ведомство планирует усилить российскую арктическую группировку специальными отрядами вертолетов Ми-24 «Крокодил». В отряды, помимо «Крокодилов», войдут эскадрильи тяжелых транспортных вертолетов Ми-26.