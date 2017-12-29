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Новый сорт пихты «Богиня Алатау» вывели томские ученые

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Новый сорт пихты сибирской удалось вывести ученым Томского государственного университета. Разработкой занимался исследователь Сибирского ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров.

Как сообщает Сибирское агентство новостей, новая пихта обладает особыми декоративными качествами. В частности, у нее повышенное ветвление, более толстая и более ароматная хвоя.

Для селекции Ямбуров использовал аномалию в развитии кроны дерева, вызванную мутацией. Она называется «ведьмина метла». Ученый использовал пихту, найденную во время экспедиции в горы Кузнецкого Алатау. Привезенные черенки он привил на молодые пихты.

Пока новый сорт пихты официально не зарегистрирован. Его рабочее название — «Богиня Алатау». Агентство отмечает, что селекционеры много раз выводили мутантные сорта для разных видов хвойных, но для пихты удалось получить лишь несколько.

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