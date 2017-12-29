Новый сорт пихты «Богиня Алатау» вывели томские ученые
Новый сорт пихты сибирской удалось вывести ученым Томского государственного университета. Разработкой занимался исследователь Сибирского ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров.
Как сообщает Сибирское агентство новостей, новая пихта обладает особыми декоративными качествами. В частности, у нее повышенное ветвление, более толстая и более ароматная хвоя.
Для селекции Ямбуров использовал аномалию в развитии кроны дерева, вызванную мутацией. Она называется «ведьмина метла». Ученый использовал пихту, найденную во время экспедиции в горы Кузнецкого Алатау. Привезенные черенки он привил на молодые пихты.
Пока новый сорт пихты официально не зарегистрирован. Его рабочее название — «Богиня Алатау». Агентство отмечает, что селекционеры много раз выводили мутантные сорта для разных видов хвойных, но для пихты удалось получить лишь несколько.