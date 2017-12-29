Аэропорт Воронежа побил свой рекорд по пассажиропотоку со времен СССР

По итогам 2017 года международный аэропорт в Воронеже увеличил пассажиропоток до 600 тыс. человек. Это происходит впервые с советских времен.

Как сообщает ИА «Абирег», по сравнению с прошлым годом рост показателя составил 28%. В 2016 году аэропорту удалось обслужить около 434 тыс. человек.

Между тем владелец аэропорта, бывший депутат Госдумы Сергей Журавлев, решил отложить начало строительства нового аэровокзального комплекса. Оно возобновится тогда, когда годовой пассажиропоток приблизится к отметке в 800 тыс. человек.

Агентство напоминает, что международный аэропорт Воронеж является запасным для Московского авиаузла. Он сертифицирован по всем видам аэропортовой деятельности.