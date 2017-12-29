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Сельхозкомпания в Орловской области погасила крупные долги по зарплате

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Организация в Ливенском районе Орловской области накопила задолженность по зарплате в размере 2 млн рублей. По данным прокуратуры, 75 работников АО «Сельскохозяйственная компания «Цероклис» вовремя не получили свои деньги.

Гендиректору предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого главный бухгалтер привлечена к дисциплинарной ответственности. Сам руководитель был наказан по административной статье. Об этом сообщает InfoOrel.ru. В настоящее время долги по заработной плате погашены.

Долги федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) перед сотрудниками по заработной плате совокупно составляют 350 млн рублей. Всем федеральным органам власти, имеющим подведомственные ФГУПы, необходимо до 1 марта погасить задолженности. Такое решение было принято 21 декабря на заседании правительства РФ. Также рассматривается возможность создания гарантийного фонда, средства которого в случае банкротства какой-либо организации будут использованы для выплаты долгов перед ее сотрудниками.

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