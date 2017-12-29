Трамп назвал почту США глупой и призвал ее повысить тарифы

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о недостатках почтовой службы США и призвал ведомство повысить тарифы.

Об этом президент США написал на своей странице в Twitter. Политик отметил, что почта берет низкую плату с Amazon.

Why is the United States Post Office, which is losing many billions of dollars a year, while charging Amazon and others so little to deliver their packages, making Amazon richer and the Post Office dumber and poorer? Should be charging MUCH MORE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017

«Почему почтовая служба США теряет множество миллиардов долларов в год, взимая мизерную плату с Amazon и других за доставку их отправлений, делая Amazon богаче, а почту глупее и беднее? Нужно брать гораздо больше!» — заявил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ ради рейтингов помогут ему победить на выборах 2020 года.