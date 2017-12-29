Трамп назвал почту США глупой и призвал ее повысить тарифы
Американский лидер Дональд Трамп рассказал о недостатках почтовой службы США и призвал ведомство повысить тарифы.
Об этом президент США написал на своей странице в Twitter. Политик отметил, что почта берет низкую плату с Amazon.
«Почему почтовая служба США теряет множество миллиардов долларов в год, взимая мизерную плату с Amazon и других за доставку их отправлений, делая Amazon богаче, а почту глупее и беднее? Нужно брать гораздо больше!» — заявил Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ ради рейтингов помогут ему победить на выборах 2020 года.