Спасенный из реки олень доставлен в центр спасения диких животных

Стало известно о судьбе оленя, который был спасен из реки Белая в Башкирии. Сохатого дважды на этой неделе вытаскивали из воды.

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на региональное министерство природопользования и экологии, после того как животное извлекли из воды, его погрузили в специальный бокс и передали сотрудникам дирекции по особо охраняемым природным территориям. Сегодня оленя отвезли в Кушнеренковский район республики, где находится центр спасения диких животных.

После осмотра специалистами выяснилось, что это благородный олень — трехлетний марал. В дальнейшем специалисты займутся подготовкой животного к выпуску на волю.

Напомним, олень дважды оказывался в реке, 26 и 27 декабря. Жители села Козарез, где это произошло, утверждают, что олень пытался перейти реку, однако тонкий лед не выдержал его веса. Спасателям пришлось облачаться в специальную форму, чтобы вызволить оленя из воды.