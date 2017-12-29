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ХК «Авангард» устроил благотворительные торги в пользу детской клиники

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Сборы на благотворительном аукционе омского ХК «Авангард» превысили 322 тыс. рублей. На торги выставили новогоднюю форму игроков. Лидерами продаж стали свитеры Пережогина, Галимова и Фурха.

В течение пяти лет четыре последних домашних матча в году хоккеисты «Авангарда» проводят в праздничной игровой форме. Свитер Александра Пережогина ушел с молотка за 31,5 тыс. рублей. В ходе аукциона было сделано 34 ставки. Свитер Анселя Галимова был оценен в 20 тыс. рублей. А игровая форма Доминика Фурха продана за 18 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Омск-информ».

Все вырученные средства пойдут на лечение пациентов гематологического отделения Омской областной детской клинической больницы.

Ранее портал iz.ru писал, что хоккеисты клуба «Монреаль Канадиенс» поддержали больных раком детей. Семеро спортсменов побрились наголо. Они пообщались с ребятами и подарили рождественские подарки. Кроме того, хоккеисты передали в благотворительный фонд $33 тыс.

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