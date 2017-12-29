Замерзших акул обнаружили на побережье в США

Случайный прохожий обнаружил на берегу залива Кейп-Код в штате Массачусетс двух замерзших насмерть акул. Прибывшие на место специалисты установили, что погибшие рыбы являются самцами. Длина каждой из погибших особей — 4 м в длину, сообщает «РИА Новости».

Погибшие рыбы относятся к виду лисьих акул. Предполагается, что сначала их выбросило на побережье Атлантического океана, а затем акулы замерзли — температура в Массачусетсе опустилась примерно до –7 градусов по Цельсию.

Накануне стало известно, что акулы атаковали в Средиземном море две лодки с мигрантами, которые направлялись в Европу. ВМС Ливии сообщили о 31 погибшем и о более 40 пропавших без вести.