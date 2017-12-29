США поставят двум странам-соседям РФ ракеты класса «воздух-воздух»

Ракеты класса «воздух-воздух» Соединенные Штаты Америки поставят двум государствам, граничащим с Российской Федерацией. Контракт на производство ракет средней дальности AIM-120 AMRAAM Пентагон подписал с компанией Raytheon Missile, заводы которой базируются в штате Аризона.

Всего ракеты будут поставлены в 10 стран, получат их в том числе Япония и Польша. Сумма сделки составляет $634,2 млн, сообщает «Федеральное агентство новостей». Контрактом предусматривается поставка запасных частей и оборудования для телеметрии. Полностью поставки будут завершены до конца 2020 года, добавляет «Газета.ру».

Ранее в МИД РФ заявили, что решение властей Японии развернуть американские комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore негативно отразятся на мирном договоре между Москвой и Токио.