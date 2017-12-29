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Ремонт в квартире провели после вмешательства прокуратуры Якутска

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Ремонт в квартире пенсионерки провели после вмешательства прокуратуры Якутска, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Жительница одного из домов по улице Автострада 50 лет Октября обратилась в прокуратуру города с просьбой рассмотреть факт непроведения ремонтных работ в ее квартире собственником жилого дома. После вынесения решения в пользу жительницы дома ремонт был проведен, сообщило ИА YakutiaMedia.

Провести ремонт обязала еще в 2015 году администрация города. Но ремонт не проводился, и пенсионерка решила обратиться в прокуратуру. После проведения проверки, было установлено в необходимости ремонтных работ, а именно: заменить отдельные элементы несущей стены, заменить пол с утеплением, покрасить потолок, оклеить стены обоями и поменять оконные блоки. Итоговая стоимость всех работ составила примерно 170 тыс. рублей.

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