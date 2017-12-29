Ростовская таксистка вернула пассажирам пакет с 4 млн рублей

Ростовская таксистка вернула пассажирам забытый ими пакет с 4 млн рублей, а они забыли ее поблагодарить.

Женщина рассказала, что отвезла «совершенно обычных» мужчину и женщину на вокзал. Они, расплатившись, забрали сумки и чемоданы, но случайно оставили на заднем сиденье авто черный пакет. Таксистка заглянула в пакет, обнаружила там пачки денег и решила догнать забывчивую пару.

По ее словам, которые приводит РЕН ТВ, героиней она себя не считает и точно так же поступил бы на ее месте почти каждый человек. За это таксистке дали премию в размере 10 тыс. рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что специалисты сервиса «Яндекс.Такси» дали рекомендации, как сэкономить на поездке в новогоднюю ночь. Они пояснили, что самый высокий спрос на такси и, как следствие, самые дорогие поездки ожидают москвичей после боя курантов и до двух часов ночи.