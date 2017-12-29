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Стадион в Саратове для тренировок не выбрала ни одна сборная ЧМ-2018

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Участники ЧМ-2018 не заинтересовались Саратовом как городом, на стадионе которого можно проводить тренировки перед матчами. Большинство сборных предпочло Московскую область.

Так, чемпионы Европы, сборная Португалии, будут базироваться в Кратове, Франции — в Истре, Аргентины — в Бронницах, Германии — в Ватутинках, а Бельгии — в Нахабино. Россия останется на своей базе в Нахабино. А вот Бразилия, как и Польша, поедут в Сочи.

Как напоминает ИА «Взгляд-инфо», реконструкция стадиона «Авангард» в Саратове началась 15 октября. В середине декабря «Авангард» посетил губернатор Валерий Радаев. Тогда он высказал уверенность, что реконструкция арены будет завершена к началу ЧМ-2018.

Вице-премьер Виталий Мутко накануне сообщил, что ФИФА 30 мая будут переданы все объекты чемпионата мира 2018 года. По его словам, оргкомитет по подготовке к ЧМ «Россия-2018» получил от ФИФА практически наивысший балл из возможных.

Матчи в рамках ЧМ-2018 пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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