Возбуждено дело после падения ребенка с горки в детском саду

В городе Пестово Новгородской области шестилетний ребенок получил тяжелые травмы во время прогулки в детском саду. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Инцидент произошел 23 октября. Воспитанник находился на игровой горке, расположенной на территории учреждения. Заметив бродячую собаку, он испугался и упал с конструкции, на которой отсутствовали перила. В результате ребенок серьезно пострадал, сообщает ИА FlashNord.

Как писал портал iz.ru, в Пермском крае скончался трехлетний мальчик, изъятый из семьи в августе 2017 года сотрудниками краевого министерства соцразвития. Двух детей, которых жительница города Добрянки оставила на сутки на попечении своего старшего сына 16 лет, передали по акту в районную детскую больницу. Следственный комитет возбудил по факту гибели ребенка уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».