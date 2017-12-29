В Кремле рассказали о разочарованиях года

Разочарованием уходящего 2017 года в Кремле назвали состояние российско-американских отношений. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, могут ли отношения Москвы и Вашингтона считаться главным разочарованием года, Песков отметил: «Вполне может». Он добавил, что позиция Вашингтона в отношении России «не может не вызывать сожаления».

Д. Песков, говоря о разочаровании года, упомянул и Минские договоренности, находящиеся, по его словам, «по-прежнему в зависшем состоянии», сообщает телеканал «360».

Ранее Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом и пожелал им много хороших новостей.