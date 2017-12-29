Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Томской области

Два человека погибли и еще шестеро получили травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей Томской области. Об этом передает Единая дежурно-диспетчерская служба Молчановского района, где произошло ДТП.

Сообщается, что среди пострадавших двое детей, их отвезли в Томск. Остальные доставлены в местную больницу. Причина столкновения не уточняется.

Портал iz.ru писал о том, что два мальчика 3 и 6 лет пострадали при столкновении двух автомобилей в Уссурийске. Дети получили головные ушибы мягких тканей. Обстоятельства ДТП выясняются.