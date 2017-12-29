Станции «Горьковская» и «Невский проспект» возобновили работу

Возобновили работу станции «Горьковская» и «Невский проспект» метро Санкт-Петербурга, ранее закрытые из-за задымления, сообщает ТАСС.

Обе станции были закрыты с 14.30 до 15.11 мск на проветривание после возгорания мусора в вентиляционной шахте на площади 0,5 кв. м.

В ноябре полиции Нью-Йорка пришлось закрыть одну из станций метро из соображений безопасности после инцидента с забытой в подземке скороваркой, которую сперва приняли за взрывное устройство.