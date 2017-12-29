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Таксист — участник ДТП с автобусом на Сходненской выдвинул свою версию ЧП

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Таксист, ставший участником ДТП с автобусом, который в пятницу врезался в остановку на Сходненской улице на северо-западе Москвы, заявил, что никого не подрезал, опровергув, таким образом, версию водителя автобуса.

По словам водителя Nexia, он подъехал к остановке для высадки пассажиров у метро. В то же время поблизости к остановке заруливал автобус 267-го маршрута.

По словам таксиста, он спокойно стоял на остановке, а «неуправляемая махина» сначала стукнула его автомобиль, а затем ее ударом отбросило на остановку, где в ожидании автобуса этого маршрута стояли несколько человек. И водитель автобуса якобы изменил свои показания и заявил о неожиданном отказе тормозов, пишет Утро.ru.

Отметим, в соответствии с правилами дорожного движения стоять на остановке общественного транспорта запрещено.

Напомним, инцидент с автобусом, протаранившим остановку на Сходненской улице в Москве, произошел в пятницу утром. Жертв нет. Пострадали три человека — мужчина и две женщины.

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