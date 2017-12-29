Посольство проверяет информацию о гражданстве РФ у убитой в Лондоне девушки

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о том, что у убитой в дни рождественских праздников 22-летней жительницы Лондона могло быть российское гражданство.

Ранее полиция сообщила об исчезновении 22-летней Юлианы Тудос.

«Проверяем сообщения СМИ об убийстве и о наличии у погибшей российского гражданства», — цитирует «РИА Новости» представитель российского посольства.

Тудос, работавшая в рок-клубе в районе Кэмден, не вышла на работу 27 декабря и не связывалась с друзьями и семьей. В последний раз ее видели вечером 24 декабря.

27 декабря тело девушки было найдено с ножевыми ранениями и травмой головы в парке рядом с ее домом. СМИ сообщали о ее российско-киприотском происхождении, а также о том, что она является гражданкой РФ.

В июле полиция Испании обнаружила тело 32-летней россиянки в квартире дома в Валенсии после пожара. Смерть женщины наступила в результате многочисленных ударов по голове, подозреваемый в убийстве был задержан.