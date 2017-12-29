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Детский сад для взрослых появился в Саратове

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В Саратове начал работу первый детский сад для взрослых. Организаторы развлечения предлагают провести день по графику детского учреждения. Желающих вернуться в детство ждут завтрак, обед, полдник и дневной сон. В меню — каши, запеканки и какао. Воспитанникам предлагают заниматься лепкой из пластилина, пением, танцами, рисованием.

Смартфонами там пользоваться запрещается. Клиентов делят на возрастные группы, не более 10 человек в каждой. С посетителями работают воспитатели с опытом работы в дошкольных учреждениях. Об этом сообщает НИА «Самара». Автор идеи детсада для взрослых — программист из Новосибирска Евгений Пятковский. Необычные учреждения ранее появились в Москве и Санкт-Петербурге. 

Ранее сообщалось, что мэрия Новосибирска запретила заведующим детских садов приглашать на новогодние утренники артистов, исполняющих роль Деда Мороза. Соответствующие рекомендации власти выпустили в целях борьбы с незаконными поборами и коррупцией в дошкольных учреждениях.

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