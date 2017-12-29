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Неизвестный застрелил несколько человек около церкви коптов под Каиром

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Фото: Global Look Prees/Andrew Silk
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Вооруженный мужчина открыл огонь по коптской церкви, расположенной к югу от Каира.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

В результате атаки погибли как минимум 10 человек, включая нападавшего.

Отмечается, что среди погибших — несколько полицейских.

Стражи порядка открыли ответный огонь и ликвидировали вооруженного мужчину, который пытался взять штурмом здание церкви.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Ранее 29 декабря сообщалось, что неизвестные совершили атаку на сотрудников силовых структур Египта югу от Каира, три человека погибли. Боевики открыли огонь по стражам порядка у КПП на трассе в провинции Бени-Суэйф.

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