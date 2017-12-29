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Песков заявил о нежелании США «танцевать танго» с Россией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что состояние отношений c США можно отнести к числу главных разочарований уходящего года. В Кремле сожалеют, что позиция США по России не позволяет «танцевать танго вдвоем».

«Мы хотим и ищем добрых взаимовыгодных отношений на основе взаимного уважения, доверия со всеми странами, в первую очередь с европейскими, и в том числе с США, но здесь танго нужно танцевать вдвоем», — сказал он.

Также Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом и пожелал им много хороших новостей.

25 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Вашингтоне русофобская истерия приобрела уже параноидальный характер. По его мнению, она не дает РФ и США продвигаться по важным для них направлениям, а также провоцирует дополнительное напряжение в мире.

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