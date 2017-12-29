Прямой эфир

СМИ пишут об интересе «Кристал Пэлас» к Зе Луишу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лондонский футбольный клуб «Кристал Пэлас» интересуется нападающим московского «Спартака» Зе Луишем. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленные источники. 

По информации журналистов, клуб не согласен расставаться с игроком, однако может рассмотреть предложение, если сумма покупки превысит €14 млн. Уточняется, что сам Зе Луиш также не планирует покидать «Спартак».

Игрок присоединился к команде летом 2015 года. Московский клуб заплатил за него €6,5 млн. За это время 63 матча, забил 19 мячей и сделал 18 голевых передач.

Как писал портал iz.ru, «Спартак» ведет переговоры с защитником Андреем Ещенко о продлении контракта.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФК «Спартак» проведет три товарищеских матча на сборе в Испании
«Спартак» готов вдвое улучшить условия контракта Антона Миранчука
Красно-белые намерены переманить в свою команду лидера «железнодорожников»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017