СМИ пишут об интересе «Кристал Пэлас» к Зе Луишу

Лондонский футбольный клуб «Кристал Пэлас» интересуется нападающим московского «Спартака» Зе Луишем. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленные источники.

По информации журналистов, клуб не согласен расставаться с игроком, однако может рассмотреть предложение, если сумма покупки превысит €14 млн. Уточняется, что сам Зе Луиш также не планирует покидать «Спартак».

Игрок присоединился к команде летом 2015 года. Московский клуб заплатил за него €6,5 млн. За это время 63 матча, забил 19 мячей и сделал 18 голевых передач.

Как писал портал iz.ru, «Спартак» ведет переговоры с защитником Андреем Ещенко о продлении контракта.

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