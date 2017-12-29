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Власти Москвы объяснили установку бетонных блоков у метро

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Бетонные блоки, которые устанавливают возле станций метро в Москве, уберут после новогодних праздников, сообщила журналистам руководитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

По ее словам, установка таких блоков, препятствующих проникновению большегрузного транспорта, проводится уже не первый год.  

«Таких блоков будет установлено около 800. Их будут ставить не только у метро, но и на улицах — в местах массового скопления людей», — цитирует Романову RT.

Убрать бетонные блоки планируется после новогодних праздников, отметила она.

Как уточняется на сайте телеканала, бетонные блоки уже появились около станций «Славянский бульвар», «Авиамоторная», «Калужская», «Выхино» и «Тушинская».

Ранее в декабре сообщалось, что около 40 тыс. сотрудников Росгвардии будут охранять россиян в период новогодних каникул.

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