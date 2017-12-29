Число пострадавших при теракте в Петербурге возросло до 18 человек

Число пострадавших при взрыве в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге составило 18 человек. За медицинской помощью обратились еще четверо, сообщила в пятницу в Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Митянина уточнила, что общее количество пострадавших при взрыве составляет 18 человек, в стационарах остаются девять 9 человек. Ранее сообщалось, что они получат выплаты в размере 300 тыс. рублей из резервного фонда губернатора Петербурга.

Портал iz.ru писал о том, что взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел 27 декабря. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе «Гигант холл» на первом этаже, возле камер хранения магазина «Перекресток».

После взрыва во всех магазинах «Перекресток» в Санкт-Петербурге для проведения проверки временно демонтировали камеры хранения, а охранников намерены снабдить металлоискателями.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства также поручил ФСБ при задержании террористов действовать по закону, но при угрозе жизни в плен никого не брать, а ликвидировать боевиков на месте.