Южная Корея планирует разработать 40 новых видов оружия

Южнокорейское Управление по закупкам вооружений (DAPA) опубликовало список видов «оружия будущего», которые планирует разработать в ближайшие несколько лет.

В список потенциальных разработок вошли 40 наименований, в том числе танк, выполненный по стелс-технологии, скоростной подводный аппарат и «рои» миниатюрных беспилотников, передает ТАСС.

В DAPA отметили, что этот «лист желаний» создан с целью «подготовиться к грядущей Четвертой промышленной революции».

В управлении также заявили о намерении Южной Кореи стать «лидером в сфере производства и продажи высокотехнологичных вооружений».

Отмечается, что создание этих видов вооружения и боевой техники потребует разработки 63 новых технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей и 3D-печати.

Ранее 29 декабря Минобороны РФ сообщило, что в российской армии растет оснащенность современными видами оружия. В частности, оснащенность Воздушно-космических сил РФ новым вооружением достигла в 2017 году 73%, Военно-морского флота — 53%.