Морской терминал под Калининградом построят не ранее 2019 года

Стоимость строительства морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском составит около 8 млрд рублей. Проект будет завершен не ранее 2019 года. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, пишет ТАСС.

Конкурс для определения подрядчика проводился в 2017 году, но его признали несостоявшимся. Об этом сообщает Калининград.Ru. Строительные работы должны быть закончены в течение 21 месяца с момента заключения госконтракта.

Власти Калининградской области возьмут на себя создание подъездной дороги и обустройство инженерных коммуникаций. Морской вокзал на терминале будет построен на средства частного инвестора. «Мы решили воспользоваться появившейся отсрочкой для того, чтобы перепроектировать схему подъездной дороги. Она пройдет не через Пионерский, а в его обход, через соседний Светлогорский район», — сообщил Алиханов.

Изначально планировалось, что это будет круизный проект, но потом решили делать его пассажиро-грузовым и переделали проектно-сметную документацию. Новый морской терминал сможет принимать около 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год.