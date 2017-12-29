Прямой эфир

Морской терминал под Калининградом построят не ранее 2019 года

0
Фото: Правительство Калининградской области/gov39.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость строительства морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском составит около 8 млрд рублей. Проект будет завершен не ранее 2019 года. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, пишет ТАСС.

Конкурс для определения подрядчика проводился в 2017 году, но его признали несостоявшимся. Об этом сообщает Калининград.Ru. Строительные работы должны быть закончены в течение 21 месяца с момента заключения госконтракта. 

Власти Калининградской области возьмут на себя создание подъездной дороги и обустройство инженерных коммуникаций. Морской вокзал на терминале будет построен на средства частного инвестора. «Мы решили воспользоваться появившейся отсрочкой для того, чтобы перепроектировать схему подъездной дороги. Она пройдет не через Пионерский, а в его обход, через соседний Светлогорский район», — сообщил Алиханов.

Изначально планировалось, что это будет круизный проект, но потом решили делать его пассажиро-грузовым и переделали проектно-сметную документацию. Новый морской терминал сможет принимать около 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Для строительства круизного терминала в Пионерском ищут инвесторов
Новый морской терминал сможет принимать около 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год
На создание морского терминала под Калининградом выделят 8 млрд рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017