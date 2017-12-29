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Жители Казани будут сдавать новогодние елки на корм козам

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В Казани после новогодних каникул откроется бесплатный пункт приема елок. Любой желающий может дерево в пункт и положить его в контейнер по адресу: улица Аделя Кутуя, 160.

Принесенные гражданами елки пойдут на корм козам, которые любят хвойные ветки и кору. Об этом сообщает ProKazan.ru. Все собранные деревья отвезут на фермерское хозяйство в селе Шеланга Верхнеуслонского района РТ. 

Как писал портал iz.ru, депутат Госдумы Виталий Милонов готовит законопроект, который предусматривает ограничения на предновогоднюю торговлю живыми елями. По его подсчетам, в канун Нового года в стране организуются тысячи елочных базаров, после которых сотни тысяч деревьев оказываются на свалке. Документ предполагает альтернативу — живые елки в горшках. Милонов предлагает после праздника высаживать купленные растения в лесу, тем самым сохраняя природу. 

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