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Кремль считает, что антироссийская истерия в США вредит отношениям с РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Антироссийская истерия в США вредит отношениям двух стран, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что расследование о мнимом вмешательства РФ в американские выборы президента в 2016 году, а также связей представителей президента США Дональда Трампа с Москвой является внутренним делом Вашингтона.

«Мы, собственно, по-прежнему прибываем в недоумении в связи с продолжающимися всеми расследованиями, и это, конечно, внутреннее дело США, но в данном случае, конечно, это наносит урон нашим двусторонним отношениям, и мы сожалеем в этой связи», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее от сообщил, что позиция Вашингтона по Москве не может не вызывать сожаления, и добавил, что Россия готова к выстраиванию дружественных отношений со всеми странами.

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