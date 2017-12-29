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Песков затруднился назвать главные достижение и неудачу года

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Назвать одно главное достижение 2017 года затруднительно, поскольку их много и в экономической, и в социальной, и в других сферах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы как-то таким образом не составляли перечень ни достижений, ни каких-то неудач. Трудно сказать. Назвать какое-то одно достижение было бы неверным, потому что на самом деле достижений очень много», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу назвать главное достижение и главную неудачу года.

Песков отметил, что в уходящем году, в частности, был достигнут рекордно низкий уровень инфляции. Также пресс-секретарь президента напомнил о мерах, «которые принимаются в социальной сфере».

«Перечень очень большой, и работа была очень напряженная и очень эффективная. Главное, что и эффект от этой работы растянут по времени, поэтому говорить в рамках одного года было бы неверным», — добавил Песков.

По его словам, выделить основную неудачу года тоже довольно затруднительно.

«Это должен говорить сам президент», — подчеркнул Песков.

Во время встречи с правительством 26 декабря Путин заявил, что уменьшилась зависимость российской экономики от цен на нефть, внешних шоков и воздействий.

Ранее в декабре министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что инфляция в России по итогам 2017 года составит от 2,5 до 2,6%.

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