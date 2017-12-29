Прямой эфир

Единственная дочь диктатора Франсиско Франко скончалась в Мадриде

0
Фото: Getty Images/Universal History Archive/UIG
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко — Мария дель Кармен Франко и Поло — скончалась в Мадриде в возрасте 91 года. Об этом сообщило местное издание ABC.

У женщины диагностировали рак несколько месяцев назад. Мария дель Кармен Франко и Поло ушла из жизни у себя дома в окружении членов семьи. У нее было семеро детей.

Дочь Франко родилась в 1926 году в Овьедо. Король Испании Хуан Карлос I присвоил ей титул герцогини де Франко после кончины диктатора в 1975 году, передает BFM.RU

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Внук Франко ответит за нападение на полицейских
Суд в Испании потребовал задержать двух каталонских чиновников

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017