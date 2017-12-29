Единственная дочь диктатора Франсиско Франко скончалась в Мадриде

Единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко — Мария дель Кармен Франко и Поло — скончалась в Мадриде в возрасте 91 года. Об этом сообщило местное издание ABC.

У женщины диагностировали рак несколько месяцев назад. Мария дель Кармен Франко и Поло ушла из жизни у себя дома в окружении членов семьи. У нее было семеро детей.

Дочь Франко родилась в 1926 году в Овьедо. Король Испании Хуан Карлос I присвоил ей титул герцогини де Франко после кончины диктатора в 1975 году, передает BFM.RU.