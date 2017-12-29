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Автомобилистов Приморья просят отказаться от поездок в новогоднюю ночь

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Автомобилистов Приморья просят отказаться от поездок в новогоднюю ночь в связи с погодными условиями, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции области.

По прогнозу метеослужбы, в новогоднюю ночь на Приморье придет циклон. Ожидается сильный снегопад, количество выпавшего снега может достигать от 1 до 3 месячной нормы осадков, сообщило ИА Primamedia.

Также циклон обещает сильные метели и на дорогах гололедицу. Возможны снежные заносы. В связи с этим, Госавтоинспекция просит водителей быть как можно более внимательными на дорогах в целом и особенно на сложных участках движения: мостах, эстакадах, путепроводах.

В целях безопасности следует неукоснительно выполнять предписания дорожных знаков и сотрудников дорожно-патрульной службы, соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

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