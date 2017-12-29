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Число автомобилей в Петербурге выросло на 16% за год

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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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По итогам 2017 года в Петербурге стало на на 317 тыс. автомобилей больше — общее количество достигло 2,4 млн. Речь идет о транспортных средствах, зарегистрированных в ГИБДД. Прирост равняется 16%. В Ленобласти этот показатель составляет 9%. 

Объем продаж новых машин в Петербурге увеличился на 14%. Динамика объясняется лояльной банковской кредитной политикой. Примерно 60% сделок совершается за счет заемных средств. Только за первые десять месяцев 2017 года петербуржцы взяли в кредит на покупку машин 31 млрд, на 41,4% больше, чем год назад. В Ленобласти аналогичный показатель подскочил на 46% — с 5,5 млн до 8 млн. Об этом сообщает телеканал «78».

За первые 10 месяцев 2017 года в Петербурге продано 110 тыс. новых автомобилей. Еще примерно в полтора раза больше — на вторичном рынке. 

Ранее портал iz.ru писал, что топ российских городов по выручке от продажи автомобилей возглавила Москва (565 млрд рублей), на втором месте расположился Санкт-Петербург (260 млрд рублей), а тройку лидеров замыкает Новосибирск (52 млрд рублей). 

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