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Многодетные семьи Удмуртии получат скидки на билеты в театр и цирк

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Власти Удмуртии установят льготы для многодетных семей, которые хотят сходить в цирк и театр. Как сообщил глава республики Александр Бречалов, министерство культуры региона разрабатывает систему скидок для этой категории населения. 

Он получил обращение от местной жительницы, у которой трое детей. Женщина пожаловалась, что билеты на новогоднее представление на четырех человек обойдутся в семье в 4–5 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

«Я уже дал поручение министерству культуры республики, они мне готовят предложение по предоставлению скидки для многодетных семей. Я считаю, что вполне разумное и правильное предложение, мы его проработаем», — заявил Бречалов.

Ранее портал iz.ru писал, что до конца этого года субъекты Российской Федерации получат дополнительно 500 млн рублей на софинансирование выплат многодетным семьям. 

В Москве мэр города Сергей Собянин пообещал существенно увеличить льготы для пенсионеров и ветеранов, отметив, что это является необходимой мерой в связи с инфляцией и ростом цен.   

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