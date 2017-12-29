Собака Ляля помогла задержать преступников в Иркутской области
Собака Ляля помогла задержать преступников в поселке Мегет под Ангарском в Иркутской области, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по области.
27 декабря служебная собака по кличке Ляля помогла в кратчайшие сроки раскрыть преступление. Она взяла след подозреваемых и уверенно привела к их дому, куда они направились после совершения преступления, сообщило ИА IrkutskMedia.
В этот день в доме у жителя поселка Мегет произошло разбойное нападение. Владелец дома забыл запереть на ночь дверь и в него ворвались злоумышленники с целью ограбить дом. Они нанесли 57-летнему мужчине различные травмы и забрали из дома мобильные телефоны, бытовую технику и продукты. После этого преступники скрылись.
Злоумышленниками оказались жители этого же поселка, не раз ранее судимые за схожие преступления, двое мужчин в возрасте 21 и 31 лет. Заведено уголовное дело. Сотрудниками правоохранительных органов устанавливается возможная их причастность к другим подобным преступлениям.