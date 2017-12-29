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Рейс «Аэрофлота» Москва»–Казань сел в Нижнем Новгороде из-за тумана

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Самолет «Аэрофлота», совершавший рейс из Москвы в Казань, ушел на запасной аэродром Стригино в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского авиаузла.

Пока самолет находится в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Татарстану, решение об уходе на запасной аэродром командир воздушного судна принял в 09.55 в связи с «введением режима ограниченной видимости» в аэропорту Казани.

Отмечается, что на борту самолета находятся 124 пассажира.

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