Рейс «Аэрофлота» Москва»–Казань сел в Нижнем Новгороде из-за тумана

Самолет «Аэрофлота», совершавший рейс из Москвы в Казань, ушел на запасной аэродром Стригино в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского авиаузла.

Пока самолет находится в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Татарстану, решение об уходе на запасной аэродром командир воздушного судна принял в 09.55 в связи с «введением режима ограниченной видимости» в аэропорту Казани.

Отмечается, что на борту самолета находятся 124 пассажира.