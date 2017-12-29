Заграждения устанавливают перед переходами у станций метро в Москве

Заграждения установлены у входов в подземный пешеходный переход станции метро «Славянский бульвар» после трагедии, произошедшей днем в минувший понедельник, когда в этот переход въехал автобус.

В результате ЧП с автобусом четыре человека погибли, 11 получили травмы.

Кроме того, бетонные блоки, накрытые сверху деревянными коробами, установили вдоль Кутузовского проспекта, с которого автобус свернул в переход. Такое же заграждение появилось на другом конце подземного перехода. Его длина составляет не менее 2 м.

Предпринятые меры предосторожности не вызывают затруднений у пешеходов. Сообщается также, что подобные заграждения появились в переходах у станций метро «Алтуфьево», «Выхино» и «Калужская», «Рязанский проспект» и «Тушинская», сообщает BFM.RU.