СМИ сообщили о причине наезда автобуса на остановку в Москве

По предварительным данным, водитель автобуса, наехавшего на остановку в Москве, не справился с управлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Портал iz.ru писал о том, что в результате ДТП пострадали двое пассажиров и водитель. При наезде автобус полностью снес остановку, вокруг лежат осколки разбившегося стекла. Место аварии сейчас оцеплено полицией.

ДТП произошло утром в пятницу, 29 декабря, у метро «Сходненская».