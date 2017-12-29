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Полиция задержала гендиректора бывшего рекламного подрядчика метро Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Руководство бывшего рекламного подрядчика Московского метрополитена ООО «Трейд Компани» подозревается в мошенничестве, сообщает РБК со ссылкой на письмо прокуратуры Московского метрополитена.

Гендиректор компании уже задержана полицией. 

Рекламным подрядчиком ГУП «Московский метрополитен» организация стала в сентябре 2016 года, а в декабре 2017-го подземка в одностороннем порядке расторгла договор. Причиной этого стало то, что компания вовремя не предоставила банковскую гарантию на очередной срок, пишут журналисты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 

Договор с предыдущим оператором ООО «Авто Селл» был в одностороннем порядке расторгнут в 2015 году из-за просроченной задолженности перед метрополитеном в размере 1,124 млрд рублей.

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