Полиция задержала гендиректора бывшего рекламного подрядчика метро Москвы

Руководство бывшего рекламного подрядчика Московского метрополитена ООО «Трейд Компани» подозревается в мошенничестве, сообщает РБК со ссылкой на письмо прокуратуры Московского метрополитена.

Гендиректор компании уже задержана полицией.

Рекламным подрядчиком ГУП «Московский метрополитен» организация стала в сентябре 2016 года, а в декабре 2017-го подземка в одностороннем порядке расторгла договор. Причиной этого стало то, что компания вовремя не предоставила банковскую гарантию на очередной срок, пишут журналисты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Договор с предыдущим оператором ООО «Авто Селл» был в одностороннем порядке расторгнут в 2015 году из-за просроченной задолженности перед метрополитеном в размере 1,124 млрд рублей.



