Госдеп призвал Россию к сотрудничеству по Договору по открытому небу‍

Госдепартамент США прокомментировал новые ограничительные меры со стороны Москвы, заявив о готовности работать над устранением проблем, связанных с Договором по открытому небу.

«Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами в разрешении наших обеспокоенностей. Ответные меры США обратимы, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств по Договору», — цитирует представителя американского внешнеполитического ведомства «РИА Новости».

По его словам, введенные ранее США меры являются по отношению к российской стороне отменой «некоторых гибких возможностей в духе доброй воли». Также представитель Госдепа ответил на вопрос об ограничениях по договору со стороны России — с 1 января 2018 года страна сократит число аэродромов, доступных американским самолетам-наблюдателям.

«Мы внимательно рассмотрим любые российские меры, как только они будут объявлены и уточнены», — сказал собеседник агентства, уточнив, что США уважают и будут продолжать выполнять свои обязательства по договору.

Соглашение было подписано в Хельсинки в 1992 году 23 странами — членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).