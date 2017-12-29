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Военные РФ помогли эвакуировать людей из Восточной Гуты в Сирии

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Фото: ТАСС/Kremlin Pool
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В Восточной Гуте в Сирии завершен последний, третий этап этап гуманитарной эвакуации. В рамках операции российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) помогли вывезти 111 человек из региона, в том числе 29 тяжелобольных, а также 31 заложника.

Как передает ТАСС, гуманитарная эвакуация завершилась в ночь с 28 на 29 декабря. Международный комитет Красного Креста и Сирийский арабский Красный Полумесяц вывезли тяжело больных и заложников под контролем сирийской армии и российских военных из Центра примирения.

Гуманитарный конвой прибыл на территорию, которую контролируют правительственные войска. Безопасность движения на этом пункте обеспечивает российская военная полиция. Все вывезенные из Восточной Гуты сирийцы уже доставлены в медучреждения Дамаска.

Гуманитарной эвакуации из Восточной Гуты предшествовали долгие переговоры между правительством Сирии и лидерами группировки «Джейш аль-Ислам», которая контролирует этот регион. Российские военные из ЦПВС выступили в качестве координаторов переговорного процесса и гаранта безопасности всех сторон.

По данным ООН, в Восточной Гуте находятся около 500 человек, которым необходима срочная медицинская помощь, среди них есть женщины и дети, сообщал портал iz.ru.

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