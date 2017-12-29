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ЦБ отозвал лицензию у вологодского банка «Северный кредит»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Банк России 29 декабря отозвал лицензию у вологодского банка «Северный кредит», говорится в сообщении регулятора.

Лицензия была отозвана из-за отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Это говорит о полной утрате кредитной организацией собственных средств (капитала). В итоге банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками, уточняет ТАСС

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 ноября он занимал 239-е место в банковской системе страны, на 1 декабря кредитная организация занимала уже 244-е место.

22 декабря была отозвана лицензия у московского банка «Преодоление» из-за нарушений отчетности и возможного отмывания средств через финансовое учреждение.

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