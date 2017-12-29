Усыновляемые дети будут проходить обязательное медобследование

Надежда Сырчикова потеряла сына дважды. Сначала его отобрали органы опеки. А через полгода трехлетний Ярослав умер при странных обстоятельствах. Надежда — многодетная, но не примерная мать. Требования найти жилье, работу, бросить пить она не выполнила. Пришлось отдать сына в приемную семью. С его новой мамой даже подружилась. Всё было хорошо, пока Ярослав не сломал руку. В Добрянке в поликлинике ему наложили гипс, но потом поднялась температура. Через несколько дней ребенку стало хуже, и его отвезли в краевую больницу. Сейчас идет следствие. Основная версия: ухудшение могло быть связано с давними болезнями Ярослава. Якобы о них могли просто не знать. А когда ребенка забрали из семьи, обследование провели формально. Новый регламент обследования в Пермском крае примут в ближайшее время. Возможно, потом этот опыт распространится на все регионы страны.