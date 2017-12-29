Гигантскую снежинку выстроили автомобилисты из машин на Алтае

Новогодний флешмоб устроили автомобилисты Заринска. Как только стемнело, 55 машин с включенными фарами выстроились в огромную снежинку.

По данным ресурса altapress.ru, так жители Заринска ответили автовладельцам еще одного города на Алтае, Камня-на-Оби. Те 24 декабря построили новогоднюю елку из 100 машин. После этого участники флешмоба выстроились в цифру 2018 и зажгли бенгальские огни.

Портал iz.ru накануне сообщал о флешмобе, который провели инспекторы и автовладельцы в Калининграде. Из эвакуаторов был выстроен ствол елки, ветви — из машин простых жителей, а звезда на макушке — из патрульных автомобилей.