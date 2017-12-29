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Восстановление связи со спутником «Ангосат» официально подтверждено

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Фото: РКК «Энергия»/РОСКОСМОС
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Специалистам удалось восстановить связь с ангольским спутником «Ангосат» (AngoSat-1). Все параметры бортовых систем аппарата в норме, говорится 29 декабря в официальном пресс-релизе РКК «Энергия».

Космический аппарат был запущен 26 декабря ракетой космического назначения «Зенит-3SLБФ» с космодрома Байконур. После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии 27 декабря связь с ним была утеряна. 

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что причиной потери связи с ангольским спутником могла стать разрядка аккумуляторов

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