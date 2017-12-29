Выбирается новый Джеймс Бонд

Фанаты бондианы замерли, букмекеры делают ставки. Кто из кинозвезд следующим примерит смокинг агента 007? «Действующий Бонд» Дэниел Крейг покинет проект после 2019 года. В числе фаворитов на замену — английский актер Джеймс Нортон. Его послужной список выглядит скромным. К удачам критики отнесли роль Болконского в сериале «Война и мир». За 55 лет секретными агентами были: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан. Для Дэниела Крейга роль Бонда стала трамплином в мир большого кино. Следующая картина станет 25-м эпизодом шпионской саги. Отправлять ветерана разведки MI-6 на пенсию продюсерам невыгодно. Каждая серия бондианы приносит создателям сотни миллионов долларов.