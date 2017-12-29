Художественный руководитель «Театра Луны» Сергей Проханов отмечает 65-летний юбилей

Основатель и художественный руководитель «Театра Луны» народный артист РФ Сергей Проханов, известный широкой публике по своей роли в фильме «Усатый нянь», отмечает в пятницу, 29 декабря, 65-летний юбилей.

Проханов родился в Москве, где окончил Высшее театральное училище имени Щукина. После этого он служил в Театре Моссовета, а также стал сорежиссером и исполнителем роли царя Ирода в постановке «Иисус Христос — суперзвезда».

В 1992 году он стал основателем театральной студии фантастики «Луна», преобразовав его в «Театр Луны», на сцене которого свои первые шаги делали Чулпан Хаматова и Евгений Стычкин.

«Горжусь тем, что сделал в жизни до сегодняшнего дня всё, что хотел, и мало мне кто мешал —в основном помогали, спасибо всем за это», — цитирует юбиляра ТАСС.

22 декабря президент России Владимир Путин поздравил лауреата ордена «За заслуги перед Отечеством» писателя Эдуарда Успенского с 80-летием и пожелал ему здоровья и энергии.

Он выразил радость в связи с тем, что Успенский продолжает творческую и общественную деятельность и остается одним из наиболее любимых детских писателей.