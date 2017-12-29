Правительство Южной Кореи в канун Нового года амнистировало 6,4 тыс. заключенных

Власти Республики Корея амнистировали 6,4 тыс. человек в канун Нового года.

Информацию об этом распространил телеканал Вай-ти-эн в пятницу, 29 декабря.

Амнистия не коснулась бизнесменов и чиновников, осужденных за финансовые преступления, единственным освобожденным политиком стал бывший депутат Национального собрания Чон Бон Чжу, сообщает ТАСС.

Чжу выступил с разоблачениями в адрес кандидата в президенты Ли Мён Бака, который, одержав победу, сам начал против него расследование.

18 декабря президент России Владимир Путин пообещал подумать о масштабной амнистии, приуроченной к выборам главы государства в марте 2018 года.

С предложением о помиловании заключенных к президенту обратился уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

После официальной церемонии вручения государственных наград за выдающиеся заслуги в области правозащитной и благотворительной деятельности президент пообщался с гостями, среди которых были региональные уполномоченные по правам человека и члены СПЧ.