Маргарет Тэтчер в 1981 году отказалась везти панду в США на своем самолете

Премьер-министр Великобритании (в 1979–1990 годах) Маргарет Тэтчер отказалась везти на своем самолете в США медведя-панду. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на рассекреченные документы.

В 1981 году первый визит Тэтчер к американскому президенту Рональду Рейгану совпал с желанием Смитсонианского института одолжить в лондонском зоопарке самца панды.

Глава Лондонского зоологического общества Саолли Цукерман решил воспользоваться таким удачным совпадением и разрекламировать зоопарк Лондона с помощью премьер-министра.

«Он (Цукерман) предложил, чтобы премьер-министр взяла панду на борт самолета, когда она в следующем месяце (в феврале) отправится в Вашингтон», — приводит «РИА Новости» запись секретаря правительственного аппарата Роберта Армстронга.

Однако «железная леди» не захотела рекламировать усилия зоопарка.

«Лорд Ц. знает о пандах больше, чем я — я уверена, что он справится без меня», — вежливо ответила Тэтчер в написанной от руки записке.

Ранее портал iz.ru сообщал, что самая старая гигантская панда в мире умерла в зоопарке провинции Фуцзянь в Китае. Панде по кличке Басы было 37 лет, что в пересчете на человеческий возраст составляет более 100 лет.