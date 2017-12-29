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Директор тюрьмы в Мексике умер от инфаркта при попытке бегства заключенных

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alejandro Ayala
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Директор тюрьмы муниципалитета Лос-Кабос (штат Южная Нижняя Калифорния) умер от инфаркта при попытке побега группы заключенных. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Арестанты попытались вырваться из исправительного учреждения 28 декабря. Охрана ликвидировала одного беглеца, еще один был ранен. Также в результате пресечения попытки бегства пострадала женщина, пришедшая навестить заключенного родственника.

У директора тюрьмы Хулиана Ангиано Диаса случился инфаркт, когда ему доложили о произошедшем. По пути в больницу он скончался.

25 декабря портал iz.ru сообщал об открытии в Дании самой комфортной тюрьмы в мире.

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