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Минобороны сообщило о выполнении плана осеннего призыва в полном объеме

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Указ президента РФ Владимира Путина о призыве 134 тыс. человек на службу в Вооруженные силы РФ выполнен в полном объеме. Об этом сообщил первый замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«В Вооруженные силы Российской Федерации и другие войска, воинские формирования призвано и направлено в ходе этой осенней кампании 134 тыс. человек. 2,4 тыс. из них — крымчане, призыв которых проводится уже третий год», — цитирует Бурдинского агентство «Интерфакс».

Генерал-лейтенант отметил, что все призывники были обеспечены повседневной зимней формой одежды, несессерами, банковскими картами, персональными электронными картами и рационами питания на весь путь. Одной из особенностей призыва он назвал тот факт, что почти каждый пятый призывник имеет высшее образование.

«Как и ранее, таким призывникам предоставлялась возможность выбора: служить по призыву один год или по контракту — два. Наиболее талантливым из них предлагалось пройти отбор в научные роты, где сегодня проходят службу более 700 человек. 12 декабря со сборных пунктов субъектов Российской Федерации состоялась отправка в эти подразделения, и более 350 призывников с дипломами о высшем образовании будут служить в интересах военной науки», — добавил генерал-лейтенант.

Более 16 тыс. подготовлены по военно-учетным специальностям, из них 13 тыс. — выпускники образовательных организаций ДОСААФ России. В спортивные роты были направлены 180 человек, для прохождения альтернативной гражданской службы — 289 человек. Бурдинский особо отметил, что ежегодно количество уклоняющихся от призыва на военную службу существенно уменьшается. 

Указ главы государства о призыве граждан РФ на военную службу был подписан 27 сентября. Напомним, что в марте этого года на военную службу было призвано 142 тыс. молодых людей.

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